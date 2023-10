NÄDALA KOOK | Toorjuustukook šokolaadi ja jõhvikatega

Kahe täidisega koogis on koos šokolaadi tummisus, toorjuustu värskus ja jõhvikate hapukus. Tarretatud koogi saad etappide kaupa eelmisel päeval valmis teha, ka kandikule tõsta, nii et enne serveerimist jääb vaid kaunistamine, kasvõi sama lihtsalt nagu pildil – kakaopulbri ja hakitud jõhvikatega. Kuivatatud ja leotatud jõhvikatest valmistatud täidis on just parajalt magusa noodiga ja sügava jõhvikamaitsega.