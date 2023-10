Äpiga on lihtsam soodukaid jahtida

Mis mulle Lidli kupongipakkumiste puhul veel väga meeldib, on see, et ei üritata vabaneda kaubast, mis hakkab n-ö käest minema. Sageli tehakse mujal suuri soodustusi pigem sellistele toodetele, mille aegumistähtaeg on lähenemas või mis pole enam oma esimeses nooruses (näiteks puuviljad). Lidlist saab aga kätte täiesti korralikud tooted, mis on antud hetkel lihtsalt kampaanias, mitte viimases hädas realiseerimisel. Kliendi vaatest on see ideaalne.

Hindab lojaalsust

Hasardihimuliste klientide rõõmuks võib Lidli äpist leida mitmeid mänge. Lidl hindab väga oma kogukonda, mistõttu on äpis Kupong Plus programm, mis jälgib kuu jooksul kulutatud summat ning annab teatud verstapostideni jõudmisel võimaluse endale 1 sendi eest preemiatooteid osta. Tore on see, et preemia väljateenimiseks ei pea kulutama üüratuid summasid. Piisab juba 40, 70 ja 110 euro kulutamisest.

Oktoobris võib aga Templikaardi mänguga võita tasuta Lidli toidukoti terveks aastaks. Peaauhinna väärtus on 5000 eurot. Jälle pole osalemiseks vaja naba paigast pingutada – piisab nelja vähemalt 20-eurose ostu tegemisest. See on kõigile jõukohane.

Ja midagi pragmaatikutele

Mängud on tore lisaväärtus, aga praktilise meelega klient soovib enamat. Ka neid ei vea Lidl alt – äppi on sisse ehitatud lihtne, kuid ülimugav Ostunimekirja funktsioon. Tooteid on sinna väga hõlbus lisada ja kohe ka läbikriipsutada.