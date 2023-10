MAAILMA KÖÖK. EESTI. Mulgi puder

Loputa tangud voolava vee all korralikult puhtaks ning leota neid vees vähemalt paar tundi, kuid kõige parem, kui nad seisavad vees üle öö. Seejärel nõruta tangud. Koori kartulid, lõika väiksemateks tükkideks ja tõsta potti. Lisa tangud ja vala peale niipalju vett, et see kataks kergelt komponente. Lisa sool ja lase roal keema tõusta, seejärel keeda madalal kuumusel umbes 20–30 minutit, kuni nii tangud kui ka kartul on pehmed. Oluline on meeles pidada, et keemise ajal putru segada ei tohi. Seejärel tambi komponendid pudruks ja maitsesta lõp