KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Telemaja kohvik (Tallinn): uhhh. See kraam, kas teate mu härjad, see on ju oivaline!

Kui arvate, et Telemaja kohvik on midagi ainult omadele ja väljavalitutele, et võõrad sinna ei pääse, siis nii see pole. Kohvikusse saab Gonsiori tänava poolsest uksest ning enne tõkkepuud, nii et suvaline inimene tänavalt saab kenasti sisse astuda. Nonäed, isegi mina sain, ilma et oleks pidanud kellelegi midagi seletama, et kelle juurde ja miks ja puha.