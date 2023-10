TOIDUÕLI: milline on parim praadimiseks ja millisest saab parima salatikastme? Kas oliivõliga tohib praadida?

Restoranide Raimond ja Akord peakokk Marko Lumera eelistab praadides kasutada kodumaist rapsiõli ja seejuures pole vahet, kas pannil on parasjagu liha, kala, kartul või pannkoogid. „Kasutan kodumaist õli sellepärast, et toetada kohalikke,“ märgib ta ja lisab, et restoranideski tarvitatakse sama õli mis kodudes.