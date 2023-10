MIDAGI ERILISELT HEAD | Õhukesed lihaviilud koreapäraselt

Õhukesed lihaviilud marinaadis on Korea köögis levinud roog. Kõige hinnatum on veiseliha ning marinaadis peab kindlasti olema sojakastet ja seesamiõli. Marinaad on maitserohke, ent mitte terav, seejuures soolavaba. Liha saad õhukesteks viiludeks lõigata lihtsamalt, kui hoiad seda 30-60 minutit enne lõikamist sügavkülmas.