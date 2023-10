NÄDALA MAIUS | Kaneeline õunavaht

Koori õunad, eemalda seemnekoda ja haki õunad väikesteks tükkideks. Tõsta õunatükid potti, lisa suhkur, vesi ja kaneel ning sega läbi. Kuumuta madalal kuumusel 8-10 minutit, kuni õunatükid on üsna pehmed, kuid siiski veel tükid, mitte püree. Sõltuvalt õunasordist võtab see aega rohkem või vähem, nii et jälgi oma õunapotti! Lase õunasegul maha jahtuda.