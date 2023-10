1,2,3 JA VALMIS! Lehttainatorud toorjuustukreemiga

Lõika tainast peenemad ribad ning keera need ümber torude nii, et iga keeruga jääks serv kergelt eelmise peale. Võid ei ole vaja torudele määrida, kuna tainas on niigi rasvane. Pintselda torud pealt lahtiklopitud munaga kokku. Küpseta pöördõhurežiimil 190 kraadi juures 10–12 minutit. Lase veidi jahtuda, seejärel eemalda metallist torud ning lase täielikult jahtuda.