SÄÄSTUJUHT | Sügisel soodsalt: hommikuks suvikõrvitsapannkoogid, lõunaks panni-bolognese kartulitega

Retseptis vajalikku suvikõrvitsat leiad kampaaniahinnaga Maximast, sealt saad kilo suvikõrvitsat kätte 99 sendiga. Kartulid on tavahinnast täpselt poole paremas pakkumises Lidlis (kilo hind 39 senti). Pannkooke tehes kulub ära ka 150 g riivitud juustu ja seda leiab soodushinnaga pea kõigist poodidest. Grossi poest saab 250 g paki Epiima riivjuustu kätte 1,58 euroga (kilo hind 6,32 eurot) ja 200 g pakk Mo Saaremaa riivjuustu maksab seal 1,58 eurot (kilo hind 7,90 eurot). Maximas küsitakse samasuguse saarlaste juustupaki eest 11 senti enam. Lidlis maksab 200 g pakk Milbona riivitud Gouda juustu 1,29 eurot (kilo hind 6,45 eurot) ja 150 g pakk Pilose riivjuustu 1,13 eurot (kilo hind 7,53 eurot).

Tomatiga hakklihakastet oleme harjunud sööma pastaga, aga maitsev on see ka kartuliga. Pealegi valmib kõik koos ühel pannil. Kui lõikad kartulid väiksemateks tükkideks, küpseb see pannil kastmes kiiremini pehmeks. Punele lisaks sobib siia hästi ka teine Vahemere köögi põhiürt tüümian. Proovi, sellest võib saada teie pere uus sügislemmik!