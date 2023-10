Otepääl on põnevust pakkuda igal aastaajal

12.–22. oktoobrini 2023 toimub restoranide festivali „Otepää Maitsed“ sügishooaeg. Sel korral võtavad sellest osa seitse Otepää piirkonna toidukohta – Ugandi Resto, Pühajärve Spa&Puhkekeskus, Munaka Resto, GMP Pühajärve Restoran, Edgari Trahter, Sangaste Rukki restoran ja Vidrike Külamaja. Kümne päeva jooksul saab nautida põnevaid maitseelamusi ning mis peamine – inspireerudes Otepääst on kasutatud eelistatult ikka kohalikku toorainet!



Kogu käesoleva aasta on „Otepää Maitsed“ kantud iseloomise ideest. See tähendab, et söögilaual võib kohata siinsete peakokkade maitseloomingut parimal moel. Loomulikult ei ole unustatud ka magusasõpru ehk maitseid nautides tasub ruumi jätta ka magustoidule.

Kolmekäigulise erimenüü hind jääb vahemikku 24–29 eurot ning laud tuleb vähemalt päev varem kindlasti ette broneerida!

Viskame pilgu toidukohtadele, mis festivalil oma erimenüüga üllatavad.

1. Ugandi Resto

„Õnn on eluviis!“ on Ugandi Resto edasiviivaks mõtteks. Nad on tuntud just heade toitude, meeldiva teeninduse ja maitseka interjööri poolest, asudes otsejoones Otepää südames.

Roogade valmistamisel kasutatakse värsket ja kvaliteetset ning eelistatult kodumaist toorainet. Nende motoks on, et toit peab küll kõhtu täitma, aga ennekõike peab see olema maitset ja kvaliteeti ülistav. Läbi aegade on nad seisnud hea selle eest, et iga külastaja tunneks end lahkudes vähemalt grammi võrra õnnelikumana kui saabudes.