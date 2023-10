KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Restoran Mekk (Tallinn): nelja aastaga on roa hind kerkinud kuue euro võrra – aga ka maitse on uutes kõrgustes!

Aga näedsa elu on sihandne veider asi, mis alati ei allu planeerimisele. Mina plaanisin külastada puhvetit A, mis aga osutus vastu kõiki ootusi ja lubadusi lahtiolekuaegade osas veebilehel ja uksel kinni olevaks. Edasi vantsides ja varianti B otsides möödusin ühest hotellist, mille all teadsin ka restorani olevat, ning astusin sinna sisse täie teadmisega, et seda asutust ma veel kirjeldanud pole.