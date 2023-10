MAAILMA KÖÖK. KREEKA. Gemista ehk täidetud köögiviljad

Keeda riisi soolaga maitsestatud vees umbes 8 minutit. See peab jääma poolpehme, nõruta. Lõika tomatitel ülemine osa ehk mütsike ära (tee seda korralikult, sest kasutad neid hiljem uuesti). Uurista ettevaatlikult noa ja lusikaga tomatisisu välja. Tõsta kaussi ja püreesta kergelt. Raputa sisemusse soola-suhkrut ja jäta veidikeseks ootele, et üleliigne vedelik eralduks.

Vala nõrgunud vedelik välja ja tõsta tomatid õliga piserdatud ahjuvormi. Puista tomatitesse maitsestamiseks soola-pipart ja täida hästi tihedalt riisiseguga. Jäta peale pisike kuhjake. Oluline on, et täidist oleks meeldivalt palju. Kata eelnevalt äralõigatud tomatimütsidega.

Koori kartul ja lõika sektoriteks. Tõsta ahjuvormi tomatite vahele. Küpsemisel imavad need vajadusel üleliigse vedeliku endasse. Lisaboonusena on need hiljem taldrikule pannes mõnusalt pehmed. Piserda tomatid üle oliiviõliga. Küpseta 200 kraadi juures umbes üks tund, vahepeal võid vajadusel peale tõsta fooliumi, kui tomatid pealt üleliia pruunistuma hakkavad.