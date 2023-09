Selgusid aasta parimad kokaraamatud

„Fermentatsioonist. Ausalt ja avameelselt“ (Pegasus, 2023) on muhe käsitlus hapendamise ja kääritamise teooriast. Autor õpetab, kuidas lisaks kurkidele ka teisi köögivilju hapendada, valmistada erinevaid kimtšisid ning maailma parimat seenesalatit.

„Fermenteerimine on eestlastele võõras sõna, kuid teema huvitab inimesi järjest rohkem. Idee sai alguse mõttest oma teadmised praktikasse panna ja kirjutada raamat, mis sobib Eesti konteksti, kõike saab kodus järgi proovida ja toorained on Eestis saadaval,“ märgib võiduraamatu autor, toiduteadlane Rain Kuldjärv.

Teise koha pälvinud Ragne Värki „Minu soolane köök. Lõuna- ja õhtusöök lihtsalt ning maitsvalt“ (Food Digital, 2023) pakub lihtsaid ja kergesti valmivaid retsepte lõuna- ja õhtusöökideks. Raamatus olevad enam kui poolsada retsepti on valitud nii, et need oleksid meeltmööda kogu perele. Igapäevane söögitegemine ei pea olema tüütu kohustus, rõhutab autor.