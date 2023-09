Laste toit läheb lihtsalt raisku? Viis soovitust, kuidas seda vältida

Eralda külmikus üks ala nendele toiduainetele, mis tuleks esmajärjekorras ära tarbida. Tähista see külmikuala lõbusa sildi või kleepsuga ja pane sinna avatud pakendiga, läheneva kõlblikkuse kuupäevaga või poolikud puu- ja köögiviljad ning teised kiiremini riknevad toiduained. Selgita ka lastele, mis on selle mõte. Loo aeg-ajalt külmikus kord majja – tõsta varem ostetud toiduained külmikus ettepoole, et need oleks nähtavamad ja käeulatuses.

Pakendil märgitud „Parim enne“ kuupäeva ületanud toit on sageli endiselt söögikõlbulik. Selles veendumiseks tee pakend lahti ning vaata, nuusuta ja maitse toiduainet. Suure tõenäosusega on see endiselt väga hea. Kui pakendil olev „Kõlblik kuni“ kuupäev on lähenemas ja sa tead, et ei jõua seda toiduainet õigeks ajaks ära tarbida, siis pane see sügavkülma. Külmutamiseks sobivad hästi näiteks liha ja kalatooted, aga külmutada võib ka küpsetisi, juustu, piima, puu- ja köögivilju ning valmistoite. Külmutatud toidu pakendile märgi peale, millal see sügavkülma on pandud, sest ka siin kehtib reegel – esimesena sisse, esimesena välja.