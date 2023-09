Kas ka sina viskad aastas prügikasti 126 euro eest toitu?

Homme lõpeb Eesti Toidu Kuu, mis sel aastal oli pühendatud toiduraiskamise vähendamisele. Aga see ei tähenda, et enam ei peaks mõtlema, kuidas igaüks meist seda kodus teha saaks, tuletab meelde Rimi toitumisnõustaja Katri Merisalu ja pakub välja oma 9 nippi, kuidas toiduraiskamist vähendada ehk teisisõnu - säästa raha. 2021. aastal läbi viidud uuringu järgi on iga Eesti inimese kohta aastas ära visatud toit hinnanguliselt väärt 126 eurot.