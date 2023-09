Tee näksimisest hea harjumus!

Kes vähegi toidupoes ringi vaadanud, teab omast käest, et pähklid ei ole sugugi odavad. Muidugi on neid erinevas hinnaklassis, kuid reeglina sõltub hind pähkli väärtuslikkusest – mida kasulikum ja toitainerikkam pähkel, seda kallim. Pähkel, mille toiteväärtus on madal, maksab vähem. See reegel peab paika igas poes.

Aga Lidlis kehtib veel üks tore seaduspärasus, mille mõnda aega tagasi avastasin. Kui teistes suurtes kauplustes on kallid pähklid taskukohased üksnes suurte sooduskampaaniate ajal, siis Lidlist saab need pähklid sama soodsa hinnaga kätte igal ajal. Kampaaniat ei pea ootamagi.

Nii oleme Lidlist korduvalt ostnud näiteks Brasiilia pähkleid, pistaatsiapähkleid ja pekaanipähkleid. Keskmisest veidi eksootilisemad ja kallimad, kuid toitvaks vahepalaks ideaalsed. Sama leti muudest valikutest on meie kindlaks lemmikuks veel kooritud päevalilleseemned. Neid ei ole me soodsamalt mitte kusagilt mujalt leidnud.

Kuigi pähklid on vahepalaks tervislik valik, peab oskama ka nendega piiri pidada. Näiteks Brasiilia pähklis on nii palju seleeni ja vältida seleeni ületarbimist, ei soovitatagi neid süüa rohkem kui kolm tükki päevas.

Samuti on pähklid rasvasisalduse tõttu kaloririkkad. Ja kui tegemist on veel maitsestatud pähklisegudega, annavad oma panuse ka sool, suhkur jt ained. Piknikukorvist kirjutades ma teid juba Lidli mee ja soolaga maitsestatud röstitud pähklite eest hoiatasin. See hoiatus jääb jõusse – ettevaatust terve paki korraga nahka panekul, need pähklid on lihtsalt nii pagana maitsvad.