SÄÄSTUJUHT | Sügisel soodsalt: pühapäeva hommikuks tomatigalett ning lõunasöögiks sealihahautis õuna ja ingveriga

Praegu on just paras aeg süüa kahe suupoolega kohalikku puu- ja köögivilja. Kasutamaks ära veel viimaseid küpseid kohalikke tomateid langes minu valik Prantsusmaalt pärit klassikalisele pirukalaadsele küpsetisele. Galette valmistatakse nii magusa kui ka soolase täidisega, nii et seda võiks teha ka hoopis õuntega.