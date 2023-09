KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Ufo pubi (Tallinn): sellel keldriurkal on tegu ja nägu ja lugu rohkem kui mitmekümnel keskpärasel restoranil kokku!

Tuleb tunnistada, et olles isegi varustatud infoga asutuse nime ja aadressi kohta, tuleb seda ikkagi otsida - selleks tuleb pilk lasta keldrikorruse tasandile. Tean, tean, terve põlvkonna või rohkemagi tallinnlaste jaoks on see koht legendi staatuses ja teejuhatamine sinna tundub narrusena, aga no näete – siin ma olen, elav näide selle narri kohta, seistes ristmikul ja otsides alguses segaduses pilguga harjumuspärasel kõrgusel paiknevat silti.