Võrratud seened pannile, potti ja purki

Sel sügisel on seenesõbrad õnnistatud olukorras, sest metsad on seeni täis. Nüüd tuleb potid-pannid ja purgid-tünnid valmis seada, et kogu rikkus maitsvateks roogadeks teha ja ülejäänu talveks tallele panna. Ning isegi kui seenesaak kasinaks jääb, on üks tore päev metsas garanteeritud.