KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Allee restoran (Tallinn): esteetilises mõttes hea sooritus, ilma liigse vigurdamiseta

Ausõna ma pole elu sees üheski spaas sihtotstarbeiselt käinud ning sedasorti asutuste juures toimivatesse puhvetitesse suhtlun teatud eelarvamusega. Aga seekord läks nii, et kõigepealt nägin ma kohvikule viitavaid päevavarje ja seadsin sammud sinnapoole, enne kui arugi sain, et sel moel astun sisse Kalev spa uksest. Jah, ka siin tervitas mind spetsiifiline lõhn, kuid teeme nii, et ei lase ennast häirida, eks.