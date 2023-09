NII MAITSEV! Porgandi-pastinaagi plaadipirukas

Suur ja mahlane plaadipirukas lehttaina põhjal valmib kiiresti, aga saab ka üsna kiiresti otsa, sest see on lihtsalt nii maitsev! Mahedale-magusale porgandile ja pastinaagile annab pikantsust peale puistatud sinihallitusjuust. Kui see ei meeldi, siis asenda näiteks fetaga või lisa maitse tugevdamiseks hapukoore-juustusegusse kuivatatud tüümiani. Porgandid ja pastinaagid võid juba eelmisel päeval ette valmistada, siis läheb pirukategu veel kiiremini.