NII MAITSEV KALAPÄEV! Täidetud lõhefilee

Aseta lõhefileetükk lõikelauale. Lõika fileerimisnoaga filee sisse pikuti „tasku“, nii et küljed jäävad kinni, kuid mõlemad otsad on lahti. Ava tasku kergelt külgedele vajutades ja tõsta lusikaga täidist mõlemast otsast sisse. Suru kergelt otsast, et täidist jõuaks ka keskele. Kalatasku peaks olema ühtlaselt täidetud.