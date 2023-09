MÕNUS JA MAHLAKAS ROOG | Maks köögiviljamarinaadis

Köögiviljamarinaadis maitsestunud maks tuleb mõnusalt mahlakas ja lisand köögivilja näol on ka kohe olemas. Oluline on vaid maksaviile mitte üle praadida, siis jäävad need vintsked. Roog sobib mekkimiseks nii soojalt kui külmalt. Seamaksa võiks eelnevalt pooleks tunniks piima sisse likku panna, see võtab mõrkja maitse ära.