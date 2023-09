SÄÄSTUJUHT | Poed, kus pakk pennesid maksab 49 senti ning kilo vaarikatomateid saad kätte 1,19 euro ja kilo hakkliha 4,78 euroga

Kindel võimalus end näljasurmast päästa on purgisupp. Meie kauplustes maksab 530 g purk Põltsamaa suitsulihaga hernesuppi 2,19 eurot, Maximast saad 500 g purgi erinevaid lihata purgisuppe kätte 1,59 euroga.

Üsna kiirelt saab kõhu täis ka siis, kui käepärast on hakkliha. Kõige odavama kilohinnaga hakkliha leiab Lidli poodidest, 500 g paki seahakkliha saab sealt kätte 2,39 euroga (kilo hind 4,78 eurot). Veisehakkliha leiab kampaaniahinnaga Maxima kauplustest, 450 g pakk Well Done veisehakkliha maksab seal 2,99 eurot (kilo hind 6,64 eurot). Selveris maksab 400 g pakk rohumaaveise mahehakkliha 3,99 eurot (kilo hind 9,98 eurot) ja 500 g pakk Frank Kutteri seahakkliha 3,59 eurot (kilo hind 7,18 eurot). Meie poodides küsitakse Rakvere sea- ja veiselihast hakkliha 400 g paki eest 2,99 eurot (kilo hind 7,47 eurot).