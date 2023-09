KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Slava Ukraina restoran & kohvik (Tallinn): enamik kööke kardab metsaseeni nagu vanakurat välku. Mitte see siin!

Balti jaama vahetus läheduses paikneb üks Ukraina kööki viljelev puhvet nimega Slava, mis sel aastal on üks nendest paljudest näguripäevade nägijatest lõppematu teederemondi tõttu. Ehkki nüüd on vahetult resto ees juba uus asfalt maas, on liikumine laiemas mõttes siiski veel häiritud ning nii olengi ma esmaspäevase lõuna ajal ainumas kunde. Maitsekas sisekujundus sisaldab mh etnograafilis-kulturoloogilist elementi, nimelt on igale lauale kantud ukraina eri piirkondade lilletikandite muster koos vastava piirkonna nimega, minu lauda kaunistas paljukannatanud Sumõ piirkonna ehisriba.