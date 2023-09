TERVISLIK TAI KÖÖK: võtmesõna on tasakaalus maitsed

Tai köögis pole keerulisi küpsetamis- ega praadimistehnikaid, kõige tähtsam oskus on toorainet hästi õhukeselt viilutada või peeneks hakkida ja siis kiirelt praadida. Sestap Tai toidud valmivad kiirelt – traditsiooniliselt kas aurutades, grillides või vokkides. Ka ei lähe Tai toidud kulukaks – kui kord mõned kastmepudelid ja pastapurgid ära on ostetud, lähevad need käiku paljudes retseptides.