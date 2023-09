26 KILO TOITU LENDAB AASTAS PRÜGIKASTI: tippkokk Peeter Pihel õpetab, kuidas vähendada toiduraiskamist

Tippkokk Peeter Pihel õppis juba lapsena, et toitu tuleb suhtuda lugupidamisega. „Maal kasvades tundus kõik toiduga seonduv väga lihtne ja loogiline – midagi ära ei visatud, kõik läks käiku ning ühelt toormelt võeti seitse nahka,“ ütleb maapoisina üles kasvanud tippkokk. Ta soovitab ka linnainimestel endale aru anda, kust on toit pärit ja kuidas see sinu lauale jõudis. „Keegi on teinud tohutut tööd, et seda kasvatada, toota, pakendada, poodidesse ja turgudele laiali vedada, riiulitele paigutada. Kõigele sellele on kulutatud väga suur ressurss ja kui sa midagi ära viskad, on see ressurss raisatud.“