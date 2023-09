MAAILMA KÖÖK: Indiapärane Tikka masala lisab elule vürtsi

Kuumuta pannil sorts õli. Eemalda üleliigne marinaad ja pruunista liha kergelt jumekaks. Tee seda mitmes jaos, et kanatükke pannil ülemäära palju poleks, muidu hakkavad need hoopis hauduma. Tõsta kõrvale.

Haki sibul, ingverijuur ja küüslauguküüned. Aja samal pannil kuumaks sorts õli ja prae sibulatükid klaasjaks. Poole pealt on ingveri ja küüslaugu kord. Kui need on pehmed, lisa koriander, vürtsköömned, paprikapulber, garam masala ja suhkur. Sega läbi ja pane juurde tomatipasta. Kuumuta mõni minut, kuni kaste pakseneb ja tumeneb. Vala juurde vahukoor, sega. Lisa kastmesse eelnevalt praetud kanalihatükid koos marinaadiga. Lase kiirelt keema tõusta ja hauta madalal tulel kümmekond minutit. Maitsesta lõplikult ja serveeri.