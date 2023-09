Palavalt armastatud ja auhinnatud Andre Farmi juustud on ideaalne kink nii sõbrale kui äripartnerile!

Tartumaal Kambjas asuv Andre Juustufarm paistab silma oma erilise suhtumisega. Nende juustu kinkides räägid justkui südamlikku lugu – sest tea, et juustu andvatest lehmadest hoolitakse väga ja neid nimetatakse Mummukesteks! Vahvaid Mummukesi hellitatakse, kallistatakse ning tehakse kõik võimaliku, et loomadel oleks hea ja turvaline keskkond. Pole imestada, et sel viisil valmib Andre Farmis maitsev juust, mis on pälvinud erinevaid auhindu nii Eestis kui ka välismaal.

Andre Juustufarmi eesmärgiks on anda inimestele teadmine ja kindlustunne, et kodumaine toit on valminud suure hoole ja armastusega. Sellesse on pandud loomade hoolivus inimestest ning inimeste hoolivus loomadest.

Andre Juustufarmi valikus on nii palju põnevaid juuste...

Viimase aja hitt-tooteks on Andre Excellent V.O, mis pälvis hiljuti Parim Talutoit 2023 tiitli. Vähemalt 36 kuud laagerdunud Excellent V.O paneb silma särama gurmaanidel ning neil, kes ootavad üllatusi ja tugevaid maitseid. Meeltmööda on kindlasti ka pikk koorene järelmaitse ja suured krõmpsuvad kristallid. Muide, Andre Excellent V.O on pikima laagerdusajaga juust Eestis.

Sama juust on saadaval ka 18-kuuse laagerdumisajaga. Andre Excellent juustu retsept on eriline ja iseloom hakkab ilmuma alles peale pikka laagerdust – päevad täis hoolitsust, keeramist ja küpsemist. Maitse on tugev ning tunda nahkset nooti.

Väga huvitavad juustud on näiteks Andre Brule ja Andre Crafters Juniper. Andre Brule sobib ideaalselt kreembrülee austajatele. Koostöös Livikoga Vana Tallinna tootmisest järele jäävate vaniljekauna ja kakao tükikestega juust on koorene ning magusa noodiga hõrgutis.