SÄÄSTUJUHT | Suviselt ja soodsalt: rohelise kodujuustutäidisega suvikõrvitsarullid ja hiinapärane kanaroog

Vürtsikust ja teravust võid reguleerida vastavalt sellele, kui terava toidu sõber sa oled. Siin toodud versioon on pigem terava toidu sõpradele.

Kes aga eelistab liharoale taimset toitu, võib valmistada rohelise kodujuustutäidisega suvikõrvitsarulle. Sama roog sobib hästi ka lisandiks mõnele lihatoidule. Retsepti suur pluss on see, et kuni küpsetamiseni saad roa ka varem ette valmis teha. Kui sa ei jõua või ei viitsi rullidega mässata, siis lao suvikõrvitsaviilud ja täidis vormi kihiti, justnagu lasanje.