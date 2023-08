SÄÄSTUJUHT | Poed, kus kilo arbuusi maksab 55 senti ning paki võid saad kätte 1,19 euroga ja kilo juustu 5,96 euroga

Briisi erinevad vürtsikilufileed on heas pakkumises Grossi ja Rimi poodides, 160 g karbi saab neist kätte 1,59 euroga (kilo hind 9,94 eurot). Coopi kauplustes maksab 100 g pakk Viru Ranna vürtsikilufileesid 1,39 eurot (kilo hind 13,90 eurot).

Aga miks mitte proovida pühade puhul hoopis parti? Seda enam, et Maximast leiab kampaaniahinnaga nii Well Done pardi rinnafileed (kilo hind 11,55 eurot), pardikoibi (kilo hind 7,95 eurot) kui ka terve jahutatud pardi (kilo hind 4,49 eurot). Kes aga eelistab truuks jääda eestlase lemmiklihale - kaelakarbonaadile, - siis sellele kehtib tavahinnast viiendiku võrra soodsam kampaaniapakkumine Rimis ja Maximas. Rimis maksab kilo kaelakarbonaadi 5,49 eurot, Maximas küsitakse kilost 30 senti enam. Grossi poes maksab kilo Kariibi marinaadis kaelakarbonaadi 6,48 eurot.