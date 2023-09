HEAD MAAPÄHKLIPÄEVA! Valmista mõnusaid maapähklivõiküpsiseid

Hiljutised uuringud on näidanud, et maapähklid võivad vähendada südame-veresoonkonna haigusi ja triglütseriidide sisaldust organismis. Maapähklid on kõrge valgu- ja kiudainesisaldusega ning nüüd arvatakse, et need aitavad hoida ka täiskõhutunnet ja seega toitumist kontrolli all.