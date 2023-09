STAARI KÖÖGIANKEET | Perearst Eero Merilind: „Makaronid, munad ja kartulid peavad alati olema!“

„Mulle meeldivad tavalised toidud: pasta, ahjuroad, kala. Viimastel aastatel olen oma valikud üle vaadanud ja hakanud rohkem sööma taimetoitu. Naudin oma abikaasa Kristeli tehtud roogi, ta on oivaline kokk. Suurepärased on olnud maitseelamused Lõuna-Saksamaal puhates, seal on kokakunsti meistriklassi,“ räägib perearst ja riigikoguliige Eero Merilind, mis toidud kuuluvad tema lemmikute hulka.