SÄÄSTUJUHT | Suviselt ja soodsalt: melonisalat singiga ja hakkliha-ahjupäts

Arvestades kuumi, tavahinnast kuni 72% soodsamaid pakkumisi Kesk-Aasia melonile, oleks just paras hetk teha melonisalatit viigimarjade ja singiga. Kõige ehtsam hilissuvine salat, milles mesised melonid, küpsed viigimarjad, soolasust lisab hõrk sink ning värskust salat ja kurk. Kiirelt, vaid veerand tunniga, valmivat salatit on hea ka suuremale seltskonnale pakkuda. Kõrvale sobib veel krõbeda koorikuga saigi.

Maxima poodides maksab kilo Kesk-Aasia melonit 69 senti. Sendi pealt sama palju küsitakse Kesk-Aasia meloni kilost ka Rimi kauplustes ja Grossi poodides küsitakse kilost üks sent vähem.

Kui pärast puhkust pole rahaga just laiutada, siis selleks, et kiirelt ja odavalt ehk nagu vanasti öeldi – kopikate eest – kõht korralikult täis saada, tasub välja otsida (vana)emade retseptid. Samas ei tähenda nostalgiaroad kindlasti koonerdamist ehk seda, et maitse või tervislikkuse arvel tuleks lõivu maksta. Näiteks võiks teha pikkpoissi.