LIHTSALT OIVALINE! Röstitud tomati ja paprika püreesupp

Üks soe supp suvistest küpsetest tomatitest ja paprikatest maitseb oivaliselt. Selle supi tarvis ei keedeta neid pehmeks vees, vaid röstitakse ahjus või grillil ja supis on need nii-öelda omas mahlas. Kui supp on liiga paks, saab seda kas vee, puljongi või koorega lahjendada.