SÄÄSTUJUHT | Poed, kus muna saad kätte 10 sendiga ning kilo melonit maksab 69 senti ja kilo lõhefileed 12,49 eurot

Alati saab kiirelt toidu lauale, kui olemas on munad ja/või hakkliha. Karp kümne S-suuruses Linnu talu munadega maksab Grossi poes 1,58 eurot ja ostes Lidlist korraga kaks karpi M-suuruses puurikanade mune, tuleb ühe muna hinnaks 10 senti.

Kellel on aega kokata juba rohkem, siis Maximas maksab 360 g pakk Well Done seakaelakarbonaadi lõike 2,39 eurot (kilo hind 6,64 eurot), Selveris küsitakse seakaelakarbonaadist grillsteikide kilost 7,99 eurot ja Rimis maksab kilo sinepi-apelsinimarinaadis seakaelakarbonaadi 6,49 eurot. Grossi poodides maksab kilone kondiga sealihasteik 3,38 eurot ja Meie kauplustes kilo Rakvere kodust sealiha 5,59 eurot. Lidlis maksab kilo sea abaliha 4,49 eurot ja pool kilo abalihast kuubikuid guljaši valmistamiseks maksab seal 2,29 eurot (kilo hind 4,58 eurot). Meie poodides maksab 400 g karp sealihaguljašši 1,99 eurot (kilo hind 4,97eurot).