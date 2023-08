NÄDALA KOOK | Porgandikoogi-rullbiskviit

Rullbiskviit on nostalgia, mida saab üsna lihtsasti uutmoodi tuunida. Selle koogi biskviit meenutab maitselt porgandikooki ja ka täidiseks on või-toorjuustukreem, nagu klassikalisel porgandikoogilgi. Valmista päev enne serveerimist, et rull jõuaks taheneda ja kreem biskviidiga kokku „liimuda“.