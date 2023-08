SUVIKÕRVITS: hoiab küpsetised pikalt pehmed ja teeb tordid toredalt träpsuliseks

Juba aastaid on Tiina armastanud suvikõrvitsat küpsetistesse ja kookidesse sokutada, aga tema uueks lemmikuks on saanud plaadikuklid. „Kukleid on nii lihtne teha: esiteks, tainas kerkib otse ahjuplaadil, ja teiseks, kukleid ei peagi käte vahel vormima, vaid ahjuplaaditäis tainast tuleb enne küpsetamist lihtsalt sobiva suurusega paladeks lõigata. Kuklid ise saavad tänu rohkele suvikõrvitsale pehmed ja niisked ning püsivad neli-viis päeva pehmena,“ ütleb retseptimeister. Küpsetised taluvad hästi ka sügavkülmutamist. Kui kuklid paari kaupa fooliumisse mähkida, nii et õhk kuskilt läbi ei pääse, võib need julgelt kuuks-paariks sügavkülma panna. Kui pärast koos fooliumiga otse ahju tõsta, saad justkui värske kukli.