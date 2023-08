SÄÄSTUJUHT | Suviselt ja soodsalt: suitsulõhega külmsupp ja soe-kana-köögiviljasalat

Kes tunneb, et pärast hoogsaid grillipidusid tuleks taas lahjema menüü peale mõelda, siis soe kanasalat on just selline roog - parajalt kerge, aga toitev. Salat sisaldab rohkelt köögivilju ja värskeid salatilehti ning marinaadis maitsestunud kanaliha. Kintsuliha jääb praetuna mõnusalt mahlane, filee pisut kuivem, aga see-eest on rasvavaesem.