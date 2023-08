KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Q Lounge (Tallinn): suurepärane köök ja erksalt, ilmselgele kogenematusele vaatamata hea teenindus

Õigemini küll lausa „Professor Quecksilber's Cozy Lounge“, mitte et see kuidagi suupärasem või keeleseadusele vastavam oleks. Aga tundub et siin taga on mingi lugu, mis kajastub nii steampunk-stiilis sisekujunduselementides kui ka muusikavalikus. Kui nii, siis las olla, mina olen siia möödaminnes sisseastuja nii ehk naa, mitte keeleinspektor.