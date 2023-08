SAMM-SAMMULT | Krutskeid täis Käsna-Kalle Kantpüksi küpsisekook

3. Iga järgnev kiht lao immutatud küpsistest. Kokku peab neid saama viis, mille vahele on määritud hapukoort ja raputatud halvaapuru. Viimaseks kihiks määri hästi kergelt hapukoort. Tõsta külmkappi 12 tunniks.

4. Enne kaunistamist lõika vajadusel servad ühtlaseks. Et suhkrumass koogil ei sulaks, kata kook pealt ja äärtelt kergelt võikreemiga (sega see kokku tuhksuhkrust ja toasoojast võist). Jäta pisut kreemi kaunistamiseks.

6. Keera rullitud mass kergelt tainarullile – nii on seda parem koogile tõsta.

7. Kata kollase suhkrumassiga ⅔ koogist. Jälgi, et seda ulatuks ka äärtele. Rulli õhukeseks must suhkrupasta ja tõsta katmata osale. Pole hullu, kui need üksteise peale lähevad. Hiljem peidad selle koha valge massi alla.