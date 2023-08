ERILISEM KALAPÄEV! Grillitud kala rohelise salsaga

Grillil küpsetatud valge kala filee on õrn ja mahe, kuid saab maitset rohelisest salsast. Kalafileed on hea grillida resti vahel, siis pole karta, et kinni jääks. Rest tasub siiski enne õliga kokku määrida. Kui asetad kala otse grillile, siis pintselda nahk õliga.