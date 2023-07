NÄDALA KOOK | Kiire karamellise kohupiimakreemiga marjakook

Suvises koogis peaks olema kohe palju marju – on ju nüüd parim marjaaeg. Igaüks saab neid koogi sisse panna oma maitse ja soovide kohaselt. Valmis tordipõhjast valmib hõrk maius vaid veerand tunniga, aga on hea kui see saaks paar tundi külmkapis mahlasemaks imbuda. Mugav on kooki valmistada lahtikäivasse vormi, see peaks olema siis biskviitpõhja läbimõõduga, aga võib ka lihtsalt alusele laduda.