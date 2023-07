Suvised koduaiamarjad pakuvad maitseelamusi ja turgutavad tervist

Eesti taluaedades on ajast aega kasvatatud rohkelt sõstra- ja tikripõõsaid. Sõstarde ja tikrite panus talviste hoidiste valmistamisel on alati olnud märkimisväärne, hoolimata sellest, et nende korjamine on üsna tüütu tegevus. Nüüdseks on nende tähtsus kahjuks märgatavalt kahanenud. Ometigi ei pea vitamiinide saamiseks sööma eksootilisi vilju ega krõbistama purgist tablette, meil Eestis kasvanud koduaiamarjad on nende ammutamiseks parimad. Kasutagem seda lühikest aega, mil saab neid põõsalt noppida ja värskelt suhu pista, siis maksimaalselt ära!