SÄÄSTUJUHT | Suviselt ja soodsalt: lõunalauale taljesõbralik lõheburger, aiapeole forelli-hernerull

Mis võiks pühapäeval olla toredam, kui korraldada sõpradele üks aiapidu. Kaunilt esitletud suupisted annavad igale perenaisele suurepärase võimaluse särada, pakkudes külalistele erinevaid maitseid ja loomulikult silmailu. Nii suupisteid valmistades kui ka pakkudes tasuks järgida, et valikusse kuuluksid nii eri tekstuuri, maitse, värvi kui ka kujuga ampsud ning et need oleksid ka kaunilt serveeritud. Üks mõnusamaid ampse aiapeol on kindlasti forelli-hernerull.