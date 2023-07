SÄÄSTUJUHT | Poed, kus jäätis maksab 29 senti, kilo moosisuhkrut 1,65 eurot ja kilo lõhefileed 11,99 eurot

Coopi kauplustes maksab 700 g pakk Chef Lundéni sea kaelakarbonaadist šašlõkki 6,99 eurot (kilo hind 9,99 eurot) ja Maximas 400 g pakk Well Done kalkuni guljašši 2,99 eurot (kilo hind 7,48 eurot).

Kiirelt saab toidu lauale, kui külmikust on võtta hakkliha. Kõige odavama kilohinnaga hakkliha leiab Meie ja Maxima kauplustest. Meie poodides maksab 300 g pakk hakklihasegu Pere 1,59 eurot (kilo hind 5,30 eurot) ja Maxima poodides küsitakse 450 g paki Well Done sea- ja veisehakkliha eest 2,39 eurot (kilo hind 5,31 eurot). Kuid kampaaniahinnaga hakkliha leiab teistestki poodidest. Lidlis maksab 400g pakk jahutatud kalkuni rinnafileest hakkliha 2,49 eurot (kilo hind 6,29 eurot) ja Selveris 400 g pakk Rakvere sea- ja veiselihast hakkliha 2,59 eurot (kilo hind 6,48 eurot). Broilerihakkliha leiab nii Rimi kui ka Coopi kauplustest. Rimis maksab 300 g karp Talleggi delikatess broilerihakklihasegu 2,09 eurot (kilo hind 6,97 eurot) ja Coopis 300 g karp Talleggi broilerifileehakkliha Fitness 2,55 eurot (kilo hind 8,50 eurot).