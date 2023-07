KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Merepargi hotelli kohvik (Narva-Jõesuu): köök on ju tasemel, aga teeninduspöial näitab allapoole

A kas te teate, kui hea õhk on selles mereäärses linnakeses suvepäeval? Meri ja männimets – see on ilmselt üks parimaid kombinatsioone üleüldse! Ja kas teate, kui suuuuuur see linn on? Või noh, pikk? Igatahes ma käisin söömas Merepargi kohvikus ning pärast seda jalutasin tubli pool tundi, ennem kui nö linnasüdamesse tagasi jõudsin!