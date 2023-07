HINNATÕUS POLE EESTLASE KANAISU KÄRPINUD: lemmikud on eestimaine broilerifilee, poolkoivad ja kintsuliha

„Broileriliha on kerge valmistada ja kodus kokkamine on üldse üha populaarsem,“ toob Laik-Lõhmus välja peamise kanaliha populaarsuse põhjuse. „Tervisekriis on pannud inimesi aina rohkem oma toidulauda ning sellega seonduvaid valikuid üle vaatama ja rõhuma tervislikkusele ning kindlasti toetab seegi broileriliha edu. Aga kuna keegi üleöö kokaks ei saa, siis pigem on tarbijad oodanud meilt häid mugavustooteid,“ tõdeb ta, et sestap on viimastel aastatel hoogsalt laiendatud ka marinaadis kanatoodete valikut.