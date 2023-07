VIDEO | TIKTOKI TOIDUNIPID: kas kolme minutiga on võimalik valmistada kaneelisaiake?! Kõrvale joo maitsvat jääkohvi!

Selles saates katsetame valmistada kiirelt ja mugavalt selle suve hitti: jääkohvi! Ja kui maitsev kohv on juba valmis, kas selle kõrvale annab ka kolme minutiga valmistada kaneelisaiakese?! Kõlab uskumatult, kas pole? Saab näha…

