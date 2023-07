Põltsamaa paneb purki ligi 2200 tonni kurke

Kõige rohkem kasvatatakse Põltsamaa tehase tarvis kurki Viljandimaa taludes, aga seda tuleb ka Võru-, Põlva-, Tartu-, Rapla- ja Lääne-Virumaalt. Orkla Eesti ostujuhi Peeter Kibe sõnul sõltub kurgisaak alati ilmast ja tänavu said mitmed põllud kevadiste öökülmade tõttu tugevalt kahjustada. „Osalt rajati uued põllud, osalt pandi uued taimed vahele. Juuli alguse tugevad vihmahood on aga teinud keeruliseks saagi korjamise,“ on Kibe kindel, et vaatamata ilma vimkadele saadakse vajalik kurgikogus siiski kätte.